Rubinetti a secco per due giorni a Salerno: la mappa dei disagi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rubinetti a secco a Salerno: per via di un intervento di manutenzione straordinaria in via Stefano Brun, ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità , è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15 di martedì 22 ottobre, in Via Stefano Brun, in Via Terre Risaie Salernotoday.it - Rubinetti a secco per due giorni a Salerno: la mappa dei disagi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): per via di un intervento di manutenzione straordinaria in via Stefano Brun, ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità , è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15 di martedì 22 ottobre, in Via Stefano Brun, in Via Terre Risaie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rottura delle rete idrica in via Santa Maria Maddalena : rubinetti a secco - la mappa dei disagi - Disagi a Salerno, per l'improvvisa rottura di rete idrica in via Santa Maria Maddalena: per effettuare l'intervento riparativo a salvaguardia della pubblica incolumità , è stata sospesa ad horas l'erogazione idrica in diverse strade. La mappa dei disagi:   Salita Montevergine   Vicolo... (Salernotoday.it)

Dal Ponte sullo Stretto - ai rubinetti a secco - “Naturalmente sempre che l’acqua non arrivi gialla e piena di terra, come spesso accade.  Nel dicembre dell’anno scorso il governo Meloni ha tolto a Sicilia e Calabria 1,6 miliardi di euro dai Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) oltre ad altri 718 milioni dai finanziamenti gestiti dai vari ministeri. (Lanotiziagiornale.it)

Cede la rete dell’acquedotto. La provinciale sprofonda i rubinetti restano a secco - Nel frattempo le case di Cesane (poche e sparse) sono però rimaste senz’acqua, per la perdita dell’acquedotto. . Probabilmente è stata anzi proprio la perdita dell’acquedotto a provocare la frana. Fatte le dovute verifiche, per ragioni di sicurezza il settore Strade della Provincia di Brescia ha disposto la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli da Cesane a ... (Ilgiorno.it)