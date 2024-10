Ilgiorno.it - Rozzano Calcio per Manuel. In campo e sugli spalti con le cuffie un gesto per dire no alla violenza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutti con lealle orecchie per ricordareMastrapasqua. Così domani e domenica entreranno in, prima del fischio d’inizio delle partite, i capitani di tutte le squadre del, società sportiva dilettantistica che invita "gli atleti, i mister, i dirigenti e tutti gli accompagnatori e tifosi ad indossare a loro volta un paio di", in concomitanza coi match del fine settimana nelsportivo della società. Undal valore simbolico, per esprimere vicinanzafamiglia della vittima e condannare ogni forma di. Venerdì scorsoMastrapasqua è stato aggredito e ucciso al culmine di una rapina da pochi euro. Il suo aggressore, il 19enne Daniele Rezza, gli ha inferto una coltellata tra cuore e polmone per rubargli dellette wireless. L’assassino, reo confesso, si trova ora in carcere.