Rocchi getta la maschera | Il Var è soggettività al tavolo ci sono persone

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B Gianlucaintervistato a Sky Calcio Club dopo le recenti polemiche sugli arbitri.: «L’idea è di dare una linea più uniforme possibile» Caressa: «C’è confusione? O comunque non trasmettete chiarezza a noi». La risposta di: «Abbiamo fatto diversi errori, diverse interpretazioni non in linea con l’anno scorso. Anche episodi sfigati che hanno portato a un po’ di confusione». Si è cambiato talmente tanto che alcune decisioni non c’entrano con il calcio? R: «Noi abbiamo un regolamento da seguire in maniera rigida. Poi si deve in parte rendere fruibile per chi il calcio lo produce. Cisituazioni difficili da conciliare. Quando ci si appoggio al regolamento, la decisione non è sbagliata. Far digerire alcune scelte è difficile anche per noi arbitri. Le cose che faremo nonper forza giuste».