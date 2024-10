Ritiro Djokovic, annuncio di questi minuti: i tifosi restano di sasso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ritiro di Djokovic, arriva un annuncio in questi minuti che lasciano i tifosi del serbo senza parole: cos’è successo Ancora una sconfitta, di nuovo contro Jannik Sinner nel torneo d’esibizione in Arabia. Per Novak Djokovic si è conclusa la Six Kings Cup contro il numero uno al mondo, che già lo aveva sconfitto meno di una settimana fa nel torneo di Shanghai. Per il serbo rimane un 2024 senza titoli, se non quella tanto desiderata medaglia d’oro alle Olimpiadi. Novak Djokovic perplesso (LaPresse) – Calciomercato.itIl campione ha ormai completato il passaggio di testimone nei confronti dell’altoatesino, ammettendo di aver rivisto qualcosa di sé in lui. Calciomercato.it - Ritiro Djokovic, annuncio di questi minuti: i tifosi restano di sasso Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di, arriva uninche lasciano idel serbo senza parole: cos’è successo Ancora una sconfitta, di nuovo contro Jannik Sinner nel torneo d’esibizione in Arabia. Per Novaksi è conclusa la Six Kings Cup contro il numero uno al mondo, che già lo aveva sconfitto meno di una settimana fa nel torneo di Shanghai. Per il serbo rimane un 2024 senza titoli, se non quella tanto desiderata medaglia d’oro alle Olimpiadi. Novakperplesso (LaPresse) – Calciomercato.itIl campione ha ormai completato il passaggio di testimone nei confronti dell’altoatesino, ammettendo di aver rivisto qualcosa di sé in lui.

Game over Djokovic - annuncio improvviso sul ritiro - ” Questo il giudizio di Panatta che, verosimilmente, non sarà ascoltato dal serbo. Un giocatore come lui non si può permettere di uscire dal campo, non dico umiliato, ma con una bella batosta da parte di Sinner. Credo che anche Djokovic debba rassegnarsi a lasciar perdere. Questo articolo Game over Djokovic, annuncio improvviso sul ritiro è comparso nella sua versione originale, prima sul sito ... (Serieanews.com)

Per Djokovic è tutto finito : annuncio sul ritiro - Se fossi al posto suo appenderei la racchetta al chiodo. . Ha vinto le Olimpiadi, vero, che era l’ultimo trofeo che mancava nella sua bacheca. L'articolo Per Djokovic è tutto finito: annuncio sul ritiro è su Il Veggente. it“Ha ottenuto quello che voleva davvero, cioè la medaglia d’oro olimpica, ma vuole ancora il 25° Slam per averne uno in più di Margaret Court. (Ilveggente.it)

Boom Djokovic - l’annuncio spiazza tutti : ora è davvero il più grande - L’ultima grande novità riguarda Novak Djokovic e l’annuncio che spiazza tutti è una manna per lui: è il migliore di tutti Novak Djokovic ha scelto di non difendere il titolo a Cincinnati e quindi perderà 1000 punti. Non era mai successo nella storia, ma verrà ricordata come una delle migliori. . Djokovic, la sentenza di Connors spiazza tutti Sono al momento zero i titoli ATP vinti in stagione ... (Ilveggente.it)