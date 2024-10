Thesocialpost.it - Radiato dall’Ordine il medico Tiziano Talamazzi. Cosa diceva del vaccino Covid

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Cerco di fare il possibile per aiutare i danneggiati dal“. In seguito a questa, e altre dichiarazioni, l’Ordine dei medici hal’ematologo e dentista, 71 anni, più di 40 anni di professione, è finito sotto accusa per le sue posizioni contro ilanti-. In passato lo definì “veleno” per i pazienti. Nel suo studio di Cremona ha ricevuto pazienti “danneggiati -­ la sua convinzione ­- dalla proteina Spike inoculata con il, che crea alterazioni della pressione e colpisce organi – reni, testicoli ovaie – e sistema muscolo scheletrico, causa anche di trombosi, impotenza e di aborti spontanei”. La sua posizione è stata ritenuta “allarmante“, poiché sostenuta anche a livello mediatico nella trasmissione de “Le Iene“ del 6 febbraio 2024, nonché nell’intervista a Radio Roma del novembre 2023.