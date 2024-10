Processo Open Arms, Salvini: “In aula a testa alta” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. A testa alta, senza paura, per l'Italia e gli italiani". Lo scrive su X Matteo Salvini, leader della Lega, postando una sua foto, carte alla mano, mentre entra nell'aula del carcere dove si svolge l'udienza del Processo Open Arms. In piazza la manifestazione di solidarietà per L'articolo Processo Open Arms, Salvini: “In aula a testa alta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quibunker del carcere Pagliarelli di Palermo. A, senza paura, per l'Italia e gli italiani". Lo scrive su X Matteo, leader della Lega, postando una sua foto, carte alla mano, mentre entra nell'del carcere dove si svolge l'udienza del. In piazza la manifestazione di solidarietà per L'articolo: “In” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Open Arms - Salvini in aula per l’arringa della difesa : che cosa rischia - Durante l'arringa della difesa, l'avvocata Giulia Bongiorno ha accusato l'ong di "aver bighellonato" quando aveva "innumerevoli possibilità di sbarco". Continua a leggere . È cominciata l'udienza per il processo Open Arms in cui Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave dell'ong spagnola. (Fanpage.it)

Matteo Salvini in aula a Palermo per il processo Open Arms : l’arringa difensiva attesa oggi - La decisione di non far sbarcare i migranti a terra è stata giustificata da Salvini con motivazioni di sicurezza e con la necessità di far rispettare le leggi italiane. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Il caso Open Arms: contesto giuridico e politico Il processo Open Arms svela le tensioni esistenti tra le politiche migratorie italiane ... (Gaeta.it)

Processo Open Arms - Salvini in aula per l'arringa della difesa. Assegnata scorta a pm - L’udienza di oggi è quella dell’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini (che è presente in aula). . Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo prosegue il processo Open Arms. Intanto dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo, è stata assegnata ... (Tg24.sky.it)