Gaeta.it - Potenza affronta la crisi idrica: chiusura degli impianti sportivi fino a nuove disposizioni

Lache sta colpendoha costretto il Comune a prendere misure drastiche per fronteggiare l'emergenza. A partire da oggi, glicomunali, tra cui palestre e la Piscina 'Riviello', chiuderanno quotidianamente alle 18al ripristino dell'erogazione dell'acqua. Questi provvedimenti mirano a gestire al meglio la situazione e a garantire la disponibilità d'acqua per le necessità primarie della popolazione. L'emergenza: cause e impatti Lache ha colpitoè frutto di una combinazione di fattori naturali ed eventi imprevisti. Negli ultimi mesi, la regione ha registrato precipitazioni ridotte, che hanno ridotto significativamente le riserve idriche accumulatesi naturalmente.