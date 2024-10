Perché la nuova soundbar Sonos Arc Ultra può essere il prodotto audio più innovativo degli ultimi anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al suo interno della nuova Arc Ultra c'è un altoparlante che cambia drasticamente le regole dell’audio: chi nel 2021 lo ha ascoltato in Silicon Valley è rimasto sbalordito, e Sonos ha deciso di staccare un assegno da 100 milioni di dollari per mettere le mani sulla tecnologia. Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al suo interno dellaArcc'è un altoparlante che cambia drasticamente le regole dell’: chi nel 2021 lo ha ascoltato in Silicon Valley è rimasto sbalordito, eha deciso di staccare un assegno da 100 milioni di dollari per mettere le mani sulla tecnologia.

