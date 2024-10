"Perché è stata tutta colpa mia": Massimo Lopez, una dolorosa confessione a Nunzia De Girolamo (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Fu colpa mia". Massimo Lopez è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, il programma televisivo in onda su Rai 1. Nel corso dell'intervista si è tornati ad affrontare il tema dello scioglimento del Trio, il team comico molto in voga tra gli anni Ottanta e Novanta. "Non c'è stata una ragione specifica - ha spiegato l'attore -. ho provocato io, a un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio. Perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po' la mano e allora proposi a loro (Tullio Solenghi e Anna Marchesini, ndr), addirittura una cosa un po' ingenua: 'Perché non ci fermiamo un po''". Liberoquotidiano.it - "Perché è stata tutta colpa mia": Massimo Lopez, una dolorosa confessione a Nunzia De Girolamo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Fumia".è stato ospite diDea Ciao Maschio, il programma televisivo in onda su Rai 1. Nel corso dell'intervista si è tornati ad affrontare il tema dello scioglimento del Trio, il team comico molto in voga tra gli anni Ottanta e Novanta. "Non c'èuna ragione specifica - ha spiegato l'attore -. ho provocato io, a un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio.cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po' la mano e allora proposi a loro (Tullio Solenghi e Anna Marchesini, ndr), addirittura una cosa un po' ingenua: 'non ci fermiamo un po''".

