Inter-news.it - Palacios, l’esempio cui guardare per l’esordio all’Inter: passato che ritorna

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tomas, prelevato dnell’ultima finestra estiva di calciomercato, si auspica di esordire nel più breve termine possibile con la maglia nerazzurra. Un esempio può dare un’idea di ciò che lo attenderà. CASO PARTICOLARE – Tomasha rappresentato il colpo più interessante, dal punto di vista della crescita potenziale del giocatore, dell’ultimo calciomercato dell’Inter. Il calciatore argentino è stato ingaggiato dopo un attento lavoro di scouting da parte dei dirigenti nerazzurri, con in aggiunta l’impegno “diplomatico” di Javier Zanetti per chiarirgli il quadro in cui si sarebbe inserito il suo acquisto da parte dei meneghini. La consapevolezza di non poter trovare immediatamente spazio sul rettangolo di gioco si accompagnava, dunque, alla convinzione di rappresentare un calciatore su cui l’Inter avrebbe inteso puntare nel futuro.