Ilgiorno.it - Nuovo stadio del Milan: San Donato resta il piano A. Si apre la fase di valutazione ambientale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sanese, 18 ottobre 2024 - Nuova tappa per il progettodelo a San. I tecnici dell’Ente hanno pubblicato sul portale regionale Sivas il documento di scoping dellaStrategica relativo alla variante alintegrato d’intervento San Francesco. La pubblicazione del documento – che inquadra il progetto in relazione al contestocircostante, identificando gli aspetti chiave che saranno oggetto di analisi nelle fasi successive –ladi. Per ilquindi, quello di San, parere ilA per il. Il documento comunque sarà inviato a oltre una sessantina di soggetti fra cui i comuni e gli altri enti interessati, le associazioni e i comitati cittadini che potranno rappresentare le proprie osservazioni che verranno esaminate nel successivo rapporto