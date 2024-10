Nuova mensa, Mirabella prima in graduatoria tra i Comuni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Mirabella Eclano risulta prima in provincia di Avellino, nella graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento PNRR finalizzato alla costruzione di una Nuova mensa scolastica. 359.763,18 euro per il progetto di realizzazione ex novo della struttura da adibire a mensa scolastica a servizio del plesso di località Calore, presentato nell’ambito dell‘Avviso Pubblico del MIM: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, finanziato dall’Unione Europea. Con l’ottenimento di questo nuovo finanziamento ogni plesso scolastico esistente sul territorio del Comune di Mirabella Eclano sarà dotato di una propria struttura dedicata alla mensa. Anteprima24.it - Nuova mensa, Mirabella prima in graduatoria tra i Comuni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città diEclano risultain provincia di Avellino, nelladegli enti beneficiari del finanziamento PNRR finalizzato alla costruzione di unascolastica. 359.763,18 euro per il progetto di realizzazione ex novo della struttura da adibire ascolastica a servizio del plesso di località Calore, presentato nell’ambito dell‘Avviso Pubblico del MIM: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, finanziato dall’Unione Europea. Con l’ottenimento di questo nuovo finanziamento ogni plesso scolastico esistente sul territorio del Comune diEclano sarà dotato di una propria struttura dedicata alla

MyCard : la nuova tessera digitale per i cittadini di Mirabella Eclano - Già attiva per quelli scolastici come la mensa. Comunicato stampa dell'11 ottobre 2024 DIGITALIZZAZIONE: MIRABELLA ECLANO PRESENTA MYCARD PER I SERVIZI AI CITTADINI Per i cittadini di Mirabella Eclano è attiva MyCard, una tessera digitale utile per semplificare l'accesso a diversi servizi.