Non solo Liam Payne le vite spezzate nel mondo della musica | da Amy Winehouse a Jim Morrison le misteriose morti delle star

La tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha colpito il mondo dello spettacolo. Deceduto improvvisamente a soli 31 anni, Payne si aggiunge alla lista di giovani artisti che hanno perso la vita prematuramente nel mondo della musica: da Amy Winehouse a Jim Morrison, le misteriose morti delle star.

Bear Payne - le ultime parole di Liam su suo figlio di sette anni : il video - Dio lo benedica. Effettivamente sia Liam che Cheryl sono sempre stati molto presenti nella vita del figlio e per lui hanno mantenuto rapporti civili. È un ragazzone e sembra un mini me. I fan di Liam su Tiktok, ma anche il New York Post e il Daily Mail hanno condiviso un video molto recente in cui il cantante parla di suo figlio. (Biccy.it)

Polizia su Liam Payne : “Non è stato un incidente. Altre persone in stanza” - Lui non è scivolato o caduto, ma si è buttato dal terzo piano del suo hotel. Gli agenti hanno poi spiegato che quello che è accaduto a Payne non è stato un incidente, il ragazzo non è scivolato, ma si sarebbe buttato. Emergency services were called shortly after he… — MrDigit (@MrDigit_) October 17, 2024 L'articolo Polizia su Liam Payne: “Non è stato un incidente. (Biccy.it)

Harry Styles ricorda Liam Payne : “Sono sconvolto - ho il cuore a pezzi” - Payne infatti a inizio ottobre è volato in Argentina proprio per assistere a un concerto di Niall e poi è rimasto a Buenos Aires. After almost a year away, Harry Styles returns to IG to honor Liam Payne. – ha scritto il cantante – Era così tanto caloroso, solidale e incredibilmente amorevole. Liam viveva in modo molto aperto, mettendo il cuore davanti a tutto, aveva un’energia per la vita che ... (Biccy.it)