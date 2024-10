"No more trouble", com'è andato l'esordio alla Festa del cinema dell'udinese Tommaso Romanelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) “È un film sull’amore”. La considerazione più semplice, che intercetto nel chiacchiericcio del pubblico (tanto pubblico) uscito dalla sala, è quella più corretta. Del resto, come canta un autore che mi piace molto, se non parli d’amore di che altro vuoi parlare? Il riferimento è all’opera prima Udinetoday.it - "No more trouble", com'è andato l'esordio alla Festa del cinema dell'udinese Tommaso Romanelli Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “È un film sull’a”. La considerazione più semplice, che intercetto nel chiacchiericcio del pubblico (tanto pubblico) uscito dsala, è quella più corretta. Del resto, come canta un autore che mi piace molto, se non parli d’adi che altro vuoi parlare? Il riferimento è all’opera prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da quando è tornata in pubblico - la principessa non indossa più lo zaffiro appartenuto a Lady Diana. Al suo posto - quattro fedi simbolo di amore e resilienza - Negli ultimi mesi, però, il prezioso gioiello è scomparso dall’anulare sinistro di Kate. Kate ha scelto di tornare gradualmente ai suoi impegni reali, presentandosi per la prima volta in pubblico dopo le cure accanto a William a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra. ... (Iodonna.it)

“Sono una coppia?”. Ballando con le stelle - il pubblico è sicuro : tra i ballerini è nato l’amore - >> “Ti ho querelata”. Bianca è indicata con la possibile vincitrice del programma. […] Il mio è il tesoretto del cuore. L'articolo “Sono una coppia?”. Io non resisto quando si crea una magia, non solo qui, ma che sta nascendo anche fuori nella coppia”. Lo aveva anticipato in qualche modo Angelo Madonia dicendo che fra un valzer e una bachata qualcosa stava nascendo: “Già vedo due / ... (Caffeinamagazine.it)

Francesco Panella - l'intervista : i figli - l'amore e il rapporto con il pubblico - È in onda sul Nove con il programma Best Weekend, e qui si racconta anche nel privato: «Penso che nella vita sia fondamentale essere chi si è. Io ho sempre preferito essere un following che un follower». (Vanityfair.it)