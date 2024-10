New Zealand a un passo dalla America’s Cup! Quando può vincere la Vecchia Brocca? Le prossime regate contro Ineos (Di venerdì 18 ottobre 2024) Team New Zealand conduce per 6-2 la serie che mette in palio la America’s Cup: il sodalizio neozelandese si trova in una situazione di acclarato vantaggio nei confronti di Ineos Britannia e ora è a un solo successo dalla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. La corazzata oceanica ha infatti vinto di forza le due regate disputate oggi pomeriggio, riscattando il doppio errore commesso due giorni fa e ricacciando indietro la compagine britannica. Peter Burling e compagni hanno assestato un micidiale uno-due all’equipaggio guidato da Ben Ainslie, avvicinandosi in maniera decisiva alla Vecchia Brocca. Oasport.it - New Zealand a un passo dalla America’s Cup! Quando può vincere la Vecchia Brocca? Le prossime regate contro Ineos Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Team Newconduce per 6-2 la serie che mette in palio laCup: il sodalizio neozelandese si trova in una situazione di acclarato vantaggio nei confronti diBritannia e ora è a un solo successoconquista del trofeo sportivo più antico del mondo. La corazzata oceanica ha infatti vinto di forza le duedisputate oggi pomeriggio, riscattando il doppio errore commesso due giorni fa e ricacciando indietro la compagine britannica. Peter Burling e compagni hanno assestato un micidiale uno-due all’equipaggio guidato da Ben Ainslie, avvicinandosi in maniera decisiva alla

