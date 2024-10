Unlimitednews.it - Motta “Pronti per la Lazio, voglio vedere la prestazione”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Contro lalaperchè è quella che alla fine porta al risultato. Non ho mai volutolasolo perbel gioco. Credo che la squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere, poi a volte non è cosi.la squadra giocare bene, quindi tante cose fatte bene insieme per fare meglio degli avversari e avere la possibilità di vincere”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiagoin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la. Al rientro dalla sosta “ho visto bene i miei giocatori, hanno fatto un ottimo allenamento e saremoad affrontare al meglio la partita contro la”, ha aggiunto il tecnico bianconero. I biancocelesti, secondo, “stanno bene e hanno un allenatore molto esperto (Baroni, ndr).