MotoGP, GP Australia 2024: orari qualifiche e Sprint Race 19 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, giornata piuttosto intensa in Australia, sede del diciassettesimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Motegi assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica e particolare nel proprio genere, con saliscendi che obbligheranno i piloti a dar fondo a tutte le proprie risorse. Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 10 punti di margine sulla concorrenza. Le prove libere hanno confermato come il feeling dell'iberico con il layout sia migliore rispetto al piemontese, ma Pecco avrà l'opportunità di trovare la messa a punto ideale. Da osservare con attenzione cosa riuscirà a fare Marc Marquez.

MotoGP GP Australia 2024 - Martin : “Con Bagnaia penso partiamo alla pari” - “Oggi era importante finire in top-10 e abbiamo raggiunto l’obiettivo anche e è stata una giornata difficile. “Con Pecco per me partiamo alla pari, daremo entrambi il 100% di noi stessi”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. The post MotoGP GP Australia 2024, Martin: “Con Bagnaia penso partiamo alla pari” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

MotoGP GP Australia 2024 - Bezzecchi : “Buona run - ma c’è ancora da lavorare” - “Siamo partiti subito molto carichi per cercare di fare dei tempi buoni perché all’inizio si temeva posse arrivare ancora la pioggia. Siamo soddisfatti, ma c’è ancora da lavorare, perché domani sicuramente miglioreranno in tanti”. Sulla possibile scelta delle gomme, Bezzecchi si è espresso così: “Ho provato anche la gomma media e non mi è dispiaciuta, perché è più stabile, anche se ha meno grip. (Sportface.it)

MotoGP - orari qualifiche e Sprint Race GP Australia 2024 : programma di domani - tv - streaming - guida TV8 e Sky - In Australia vanno in scena spesso e volentieri delle gare anomale, che possono anche rivelarsi cruciali in un campionato così combattuto ed incerto. 00 Sprint MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (tutte ... (Oasport.it)