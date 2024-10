Milan, Fonseca: “Servono leader. Non mi importa dei nomi, se ho un problema lo dico in faccia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una L'articolo Milan, Fonseca: “Servono leader. Non mi importa dei nomi, se ho un problema lo dico in faccia” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tecnico del, Paulo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una L'articolo: “. Non midei, se ho unloin” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Fonseca ‘punisce’ Leao? Ecco il ballottaggio che non ti aspetti - Rafael Leao potrebbe essere uno dei big lasciati fuori da Paulo Fonseca in Milan-Udinese: il portoghese è in ballottaggio con ... (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - Fonseca parla chiaro. Domani ci sarà anche Liberali… - Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie del mondo Milan alla vigilia del sempre delicato match contro l'Udinese. (Pianetamilan.it)

Milan - Fonseca : “Servono leader. Non mi importa dei nomi - se ho un problema lo dico in faccia” - (Adnkronos) – Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. L'Udinese è una […]. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. (Periodicodaily.com)