Mecha BREAK mostra nuove feature (Di venerdì 18 ottobre 2024) Amazing Seasun Games ha rilasciato un nuovo trailer del suo atteso Mecha BREAK. Questo nuovo video ci mostra nuove feature che saranno implementate nel gioco prima della sua uscita nel 2025. Kris Kwok annuncia che stanno lavorando a nuove possibilità di personalizzazione e stazioni spaziali esplorabili, le quali saranno complete di tutto: dall’hangar al bar, passando per una palestra e una stazione di tiro al bersaglio per allenare il proprio pilota, fino ad arrivare al centro di comando. Proprio il tiro al bersaglio offrirà un’anticipazione di una nuova modalità di gioco in via di sviluppo in cui i piloti di Mecha BREAK potranno uscire dalla loro cabina e scontrarsi con i nemici. Questo fa parte di un piano di sviluppo a lungo termine per Mecha BREAK, un ibrido dei migliori aspetti del combattimento tra mech e fanteria. Nerdpool.it - Mecha BREAK mostra nuove feature Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Amazing Seasun Games ha rilasciato un nuovo trailer del suo atteso. Questo nuovo video ciche saranno implementate nel gioco prima della sua uscita nel 2025. Kris Kwok annuncia che stanno lavorando apossibilità di personalizzazione e stazioni spaziali esplorabili, le quali saranno complete di tutto: dall’hangar al bar, passando per una palestra e una stazione di tiro al bersaglio per allenare il proprio pilota, fino ad arrivare al centro di comando. Proprio il tiro al bersaglio offrirà un’anticipazione di una nuova modalità di gioco in via di sviluppo in cui i piloti dipotranno uscire dalla loro cabina e scontrarsi con i nemici. Questo fa parte di un piano di sviluppo a lungo termine per, un ibrido dei migliori aspetti del combattimento tra mech e fanteria.

