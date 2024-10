Massimo Bagnato imita Geolier a Tale e Quale Show 2024: ecco l’esibizione | Video Rai (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa sera durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Massimo Bagnato imita il cantane Geolier. Bagnato si è esibito rigorosamente dal vivo sulle note di della più celebre canzone del cantante napoletano. Tale e Quale Show 2024, Massimo Bagnato imita il cantane Geolier. Video Rai Tra i concorrenti di questa edizione del programma di Raiuno, e che si sono esibiti questa sera, c’è da notare l’esibizione di Massimo Bagnato, che ha affrontato la sfida per nulla facile di imitare il rapper partenopeo Geolier. Bagnato ha dovuto mettersi alla prova cantando dal vivo sulle note di una delle canzoni più celebri del cantante napoletano, un’esibizione che ha richiesto oltre alla bravura nel cantare, anche la capacità di immedesimarsi a livello stilistico in Geolier. Superguidatv.it - Massimo Bagnato imita Geolier a Tale e Quale Show 2024: ecco l’esibizione | Video Rai Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa sera durante la quinta puntata di, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno,il cantanesi è esibito rigorosamente dal vivo sulle note di della più celebre canzone del cantante napoletano.il cantaneRai Tra i concorrenti di questa edizione del programma di Raiuno, e che si sono esibiti questa sera, c’è da notaredi, che ha affrontato la sfida per nulla facile dire il rapper partenopeoha dovuto mettersi alla prova cantando dal vivo sulle note di una delle canzoni più celebri del cantante napoletano, un’esibizione che ha richiesto oltre alla bravura nel cantare, anche la capacità di immedesimarsi a livello stilistico in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Massimo Bagnato esibizione Tale e Quale Show che imita Geolier - A Tale e quale Show Massimo Bagnato interpreta Geolier! L'articolo Massimo Bagnato esibizione Tale e Quale Show che imita Geolier proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Chi è Massimo Bagnato? Età - vita privata e Instagram - Ecco chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2024 Massimo Bagnato. Tutte le news L'articolo Chi è Massimo Bagnato? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Biagio Izzo e Massimo Bagnato imitano Al Bano e Romina a Tale e Quale Show 2024 – Video Rai - Questa sera durante la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Biagio Izzo e Massimo Bagnato imitano Al Bano e Romina. Al Bano? Non lo so“. I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen ... (Superguidatv.it)