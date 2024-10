"Massima attenzione e ridurre gli spostamenti": l'allerta meteo rossa arriva al telefono (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Previsto forte maltempo" per sabato. Inizia così la telefonata che venerdì pomeriggio hanno ricevuto gli iscritti al servizio al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, venendo informati del peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nelle prossime ore Forlitoday.it - "Massima attenzione e ridurre gli spostamenti": l'allerta meteo rossa arriva al telefono Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Previsto forte maltempo" per sabato. Inizia così la telefonata che venerdì pomeriggio hanno ricevuto gli iscritti al servizio al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, venendo informati del peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nelle prossime ore

Allerta meteo in Toscana e Calabria : scuole chiuse - l’attenzione è massima - . Questa decisione arriva dopo le previsioni meteo che indicano un peggioramento nelle prossime ore. In Calabria, le province di Reggio Calabria e Catanzaro stanno già affrontando le prime conseguenze della nuova ondata, con strade chiuse e danni alle infrastrutture. Inondazioni a Campiglia Marittima (Livorno). (Velvetmag.it)

Stanno ritirando questo prodotto alimentare consumatissimo dal mercato : cosa è stato trovato - massima attenzione - Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare il servizio consumatori dell’azienda produttrice o il proprio medico di fiducia. it)I lotti interessati sono quelli prodotti il 12 settembre 2024, con confezioni da 500 grammi e date di scadenza 12 dicembre 2024 e 22 marzo 2025. Un ritiro alimentare è un’azione intrapresa dalle autorità competenti o dalle aziende produttrici per rimuovere ... (Gaeta.it)

Robur d’acciaio! Biancon alza il muro : "Con il Livorno massima attenzione" - "Conosciamo l’importanza di questo incontro – ha detto il difensore bianconero Enrico Biancon (nella foto) –: siamo appaiati in testa alla classifica e sappiamo anche quanto la piazza ci tenga. Dovremo fare molta attenzione, mi aspetto un bel confronto". "Magari qualche rete in più potevamo averla fatta – dichiara il numero 5 della Robur –, ma non c’è da preoccuparsi: con il Seravezza ne abbiamo ... (Sport.quotidiano.net)