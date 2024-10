Maltempo, la regione messa in ginocchio: c’è stata una frana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Maltempo si abbatte sul Sud e in particolare sulla Campania. Oggi, venerdì 18 ottobre scatta l’allerta meteo gialla, che da ieri sera sta facendo i conti con gli ingenti danni provocati da una bomba d’acqua. Le piogge battenti hanno portato a significativi innalzamenti nei torrenti, oltre che frane e allagamenti. Leggi anche: Bomba d’acqua in Italia, la stazione completamente allagata Leggi anche: Leonardo morto a 15 anni, l’sms choc durante i funerali: “Indagate” La Campania messa in ginocchio Per l’intera giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, in Campania è stato diramato dalla Protezione Civile regionale un bollettino di allerta meteo gialla, per rischio dissesti idrogeologico, a causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 fino alle ore 23.59. A Sorrento si è registrata una frana a Marina Piccola, nella zona portuale. Tvzap.it - Maltempo, la regione messa in ginocchio: c’è stata una frana Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsi abbatte sul Sud e in particolare sulla Campania. Oggi, venerdì 18 ottobre scatta l’allerta meteo gialla, che da ieri sera sta facendo i conti con gli ingenti danni provocati da una bomba d’acqua. Le piogge battenti hanno portato a significativi innalzamenti nei torrenti, oltre che frane e allagamenti. Leggi anche: Bomba d’acqua in Italia, la stazione completamente allagata Leggi anche: Leonardo morto a 15 anni, l’sms choc durante i funerali: “Indagate” La CampaniainPer l’intera giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, in Campania è stato diramato dalla Protezione Civile regionale un bollettino di allerta meteo gialla, per rischio dissesti idrogeologico, a causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 fino alle ore 23.59. A Sorrento si è registrata unaa Marina Piccola, nella zona portuale.

