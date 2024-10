Mafie | arresto per cugino Messina Denaro

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 22.49 Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Dda (Direzione distrettuale antimafia) che chiedeva la custodia cautelare in carcere per Paolo Aurelio Errante Parrino,figura centrale della maxi inchiesta "Hydra" sulla presunta alleanza tra componenti delle tre:Cosa Nostra,'ndrangheta e Camorra Parrino, 77 anni,sarebbe stato il "punto di raccordo" tra il presunto "sistema mafioso" in Lombardia e il "capo dei capi" Matteo,suo. Parrino e altri coinvolti in "Alleanza" potranno ricorrere in Cassazione