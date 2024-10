L'uomo con la droga nel thermos arrestato due volte in due settimane (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incastrato dal fiuto di "Kimon". Un uomo di 37 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato giovedì pomeriggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con 20 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana, nascosti all'interno di un thermos. Milanotoday.it - L'uomo con la droga nel thermos arrestato due volte in due settimane Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incastrato dal fiuto di "Kimon". Undi 37 anni, cittadino peruviano, è statogiovedì pomeriggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con 20 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana, nascosti all'interno di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione a Roma : uomo arrestato dopo attacco a poliziotto - L’intervento tempestivo degli agenti del V Gruppo è stato determinante per limitare l’aggressione e prevenire un possibile aggravamento della situazione. Riflessioni sulla sicurezza pubblica a Roma Questo episodio evidenzia una crescente preoccupazione per la sicurezza degli agenti della Polizia Locale, che operano spesso in condizioni di difficoltà. (Gaeta.it)

Donna trascinata a terra per strapparle la borsa nel parcheggio del centro commerciale : arrestato un uomo - Individuato e arrestato il rapinatore che, lo scorso 28 settembre, ha strappato la borsa a una donna nel parcheggio del centro commerciale "La Cartiera" di Pompei, nel Napoletano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Arrestato un uomo per rapina in un parcheggio di Pompei : il racconto di un crimine audace - L’episodio, avvenuto il 28 settembre, ha portato all’arresto del sospetto, ora in custodia cautelare nel carcere di Poggioreale, dopo un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata a seguito della richiesta della Procura. Il crimine e la cattura del sospetto Il fatto è accaduto in un parcheggio frequentato, situato presso un centro commerciale appena fuori Pompei. (Gaeta.it)