Tpi.it - “L’inganno del lavoro”: la lezione di De Masi sulla società post-industriale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Tenterò ora, in questa sede, di spiegare come mai, oggi, siamo costantemente tratti in inganno rispetto a come concepiamo il. L’equazione è semplice e disarmante: in Germania lavorano millequattrocento ore all’anno. E hanno il settantanove per cento di occupati. In Italia lavoriamo milleottocento ore l’anno. E abbiamo il cinquantotto per cento di occupati». E quale dovrebbe essere il giusto orario settimanale?«Ah be’, intanto facciamo almeno come la Germania, scendiamo a trentadue ore minimo, cioè millequattrocento ore l’anno. Sarebbe già un grande risultato». Però tu lavori molto più di quaranta ore a settimana, non ti ci avvicini nemmeno alle trentadue ore, no?«Stiamo parlando delesecutivo, non c’entra niente. Ne parlavo l’altro giorno con il segretario generale della Uil: oggi – per la prima volta – dovremmo iniziare a distinguere tra