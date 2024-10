L'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti: i tre arrestati dal gip fra difesa e scena muta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un indagato risponde al gip e nega qualsiasi coinvolgimento nella vicenda: gli altri due scelgono la strada del silenzio. Si sono conclusi, nel giro di poco più di un'ora, gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati per l'incendio del centro di stoccaggio dei rifiuti di contrada Piana Agrigentonotizie.it - L'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti: i tre arrestati dal gip fra difesa e scena muta Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un indagato risponde al gip e nega qualsiasi coinvolgimento nella vicenda: gli altri due scelgono la strada del silenzio. Si sono conclusi, nel giro di poco più di un'ora, gli interrogatori di garanzia dei treper l'deldideidi contrada Piana

