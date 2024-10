L’esperto spiega l’ortosonnia, ossessione per il sonno perfetto: “Si sviluppa ansia da prestazione” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La ricerca del sonno perfetto può diventare un'ossessione. Si parla di ortosonnia. Ma l'esperto ha chiarito: “Dormire poco non vuol dire avere disturbi”. Fanpage.it - L’esperto spiega l’ortosonnia, ossessione per il sonno perfetto: “Si sviluppa ansia da prestazione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La ricerca delpuò diventare un'. Si parla di ortosonnia. Ma l'esperto ha chiarito: “Dormire poco non vuol dire avere disturbi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cos’è l’ortosonnia - l’ossessione per il sonno perfetto e quali sono i rischi delle app di monitoraggio - Sempre più persone utilizzano app di monitoraggio del sonno con l'obiettivo di ottenere un sonno di qualità. Per indicarla è stato coniato il termine "ortosonnia". Tuttavia, questo approccio, se esasperato, può trasformarsi in un'ossessione che può avere degli effetti negati anche sulla stessa qualità del sonno. (Fanpage.it)