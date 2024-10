L’addio di Harry Styles a Liam Payne: «Accanto a lui gli anni più felici della mia vita» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella della morte del cantante Liam Payne a Buenos Aires, dopo la caduta dal balcone della camera di hotel dove alloggiava. Per questo, e per la necessità di processare quanto accaduto, gli altri membri dell’ex boyband One Direction si sono presi qualche giorno di silenzio. Poco dopo la mezzanotte, due giorni dopo la scomparsa del 31enne, Harry Styles come gli altri componenti del gruppo ha ricordato l’amico con un post su Instagram: «La sua gioia più grande era rendere le altre persone felici». Il messaggio social «Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam», ha scritto il cantante inglese accompagnando le parole con una foto di Payne durante uno dei loro concerti. «La sua gioia più grande era rendere felici gli altri, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva», continua. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, quellamorte del cantantea Buenos Aires, dopo la caduta dal balconecamera di hotel dove alloggiava. Per questo, e per la necessità di processare quanto accaduto, gli altri membri dell’ex boyband One Direction si sono presi qualche giorno di silenzio. Poco dopo la mezzanotte, due giorni dopo la scomparsa del 31enne,come gli altri componenti del gruppo ha ricordato l’amico con un post su Instagram: «La sua gioia più grande era rendere le altre persone». Il messaggio social «Sono davvero devastato dalla scomparsa di», ha scritto il cantante inglese accompagnando le parole con una foto didurante uno dei loro concerti. «La sua gioia più grande era renderegli altri, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva», continua.

