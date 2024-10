La guardia del corpo di Sinwar era dell’UNRWA? Il passaporto non lo prova

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Circola la foto di un, attribuito al palestinese Hani Zourob, che sarebbe stato ritrovato nel luogo dove è stato ucciso il leader di Hamas. Secondo la narrazione, si tratterebbe della suadel, uccisa durante l’attacco israeliano. La notizia risulta infondata. Per chi ha fretta Ilrisulta scaduto nel 2017. Il commissario generalesmentisce la narrazione. Secondo il commissario generale, Hani Zourob si troverebbe in Egitto da aprile 2024. Altri documenti diffusi online indicano che Hani Zourob sia in Egitto. Hani Zourob pubblica un post Facebook dove smentisce la narrazione su di lui. Analisi La foto viene accompagnata con la seguente narrazione: Ladeldiuccisa insieme a lui.Sui documenti risulta essere insegnante UNRWA.