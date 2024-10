La dottoressa viene insultata dai pazienti: lascia l’ambulatorio e va via. Succede a Palau (Di venerdì 18 ottobre 2024) insultata di primo mattino una dottoressa di Palau ha deciso di lasciare l’ambulatorio. La Asl Gallura esprime solidarietà e invita al rispetto per gli operatori sanitari, sottolineando la carenza di medici nei territori periferici. Fanpage.it - La dottoressa viene insultata dai pazienti: lascia l’ambulatorio e va via. Succede a Palau Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di primo mattino unadiha deciso dire l’ambulatorio. La Asl Gallura esprime solidarietà e invita al rispetto per gli operatori sanitari, sottolineando la carenza di medici nei territori periferici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insulti alla dottoressa di Palau : la Asl Gallura interviene a sostegno delle professioni sanitarie - “Il rispetto verso i medici è dovuto anche per la loro dedizione agli altri e alla cura dei malati,” ha concluso la Asl, richiamando l’importanza di valori quali la comunità e il supporto reciproco. È essenziale promuovere un clima di rispetto e cooperazione, affinché episodi del genere non si ripetano e per garantire il buon funzionamento del servizio sanitario, specialmente in un periodo di ... (Gaeta.it)