Kalulu alla Juventus scoppia il caso al Milan | Licenziato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelc’è aria di tempesta dopo la cessione sbagliata, la sentenza è inappellabile: “per infedeltà” Ilè chiamato al riscattoripresa del campionato. I rossoneri sono andatipausa perdendo due partite di fila: la prima in Champions contro il Bayer Leverkusen, la seconda in campionato contro la Fiorentina. Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato.itLa società ha confermato la fiducia a Fonseca, ma si aspetta un cambio di passo nelle prossime partite, anche sfruttando un calendario favorevole in campionato finopausa di novembre. Udinese, Bologna, Napoli, Monza e Cagliari le cinque partite che attendono ilche dovrà provare a ricucire il piccolo strappo che c’è con la vetta, ora distante cinque punti. Un inizio di stagione complicato con l’allenatore portoghese finito ben presto sotto accusa, ma capace anche di rialzarsi.