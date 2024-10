Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro tra due auto con una ribaltata, un ferito in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella prima mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, si è verificato un Incidente all'incrocio tra corso Vercelli e via Sesia a Torino. Due auto, una Toyota Yaris e una Volkswagen Touareg, si sono scontrate e la prima si è ribaltata in carreggiata, lambendo una Fiat Panda parcheggiata. Il Torinotoday.it - Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro tra due auto con una ribaltata, un ferito in ospedale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella prima mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, si è verificato unall'incrocio tra corso Vercelli e via Sesia a. Due, una Toyota Yaris e una Volkswagen Touareg, si sono scontrate e la prima si èin carreggiata, lambendo una Fiat Panda parcheggiata. Il

