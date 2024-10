Incassava illecitamente incentivi per le aziende del Mezzogiorno | sequestrati a imprenditore beni per 12 milioni di euro

“Incassava illecitamente incentivi per le aziende del Mezzogiorno”: sequestrati a imprenditore beni per 1,2 milioni di euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione al decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1 Agrigentonotizie.it - “Incassava illecitamente incentivi per le aziende del Mezzogiorno”: sequestrati a imprenditore beni per 1,2 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione al decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo die disponibilità finanziarie per circa 1

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Conti spiati, Sgarbi: «Io bersaglio? Nessun complotto. Per me Coviello ha agito da solo» - Comunque si è impicciato dei fatti suoi, sapeva perfettamente quando aveva sul conto, quanto incassava e quanto spendeva. Seccante, no? «Non mi sono mai posto il problema, anche se così fosse, io non ... (roma.corriere.it)

Inchiesta Ultrà : Cristian Ferrario, prestanome di Beretta e Bellocco, incassava per loro - Si sono conclusi a Milano gli interrogatori di garanzia degli arrestati nell’ambito di un’inchiesta che ha smantellato i vertici ultrà ... (41esimoparallelo.it)

Inchiesta ultrà : «Cristian Ferrario era il prestanome di Beretta e Bellocco e incassava per loro 40.000 euro». I vertici della curva scelgono il silenzio - Si sono conclusi a Milano gli interrogatori di garanzia degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta che ha smantellato i vertici delle curve ... (msn.com)