Ilgiorno.it - "Il vaccino è veleno". Odontoiatria no vax radiato dall’ordine

(Di venerdì 18 ottobre 2024). Questo il responso dell’ordine dei medici che, riunitosi per esaminare il caso di Tiziano Talamazzi, 71enne odontoiatra cremonese diventato famoso per aver sostenuto che ilanti covid era, dopo una lunga discussione è arrivato alla drastica decisione. Ora la commissione disciplinare ha trenta giorni di tempo per notificare a Talamazzi le motivazioni che hanno portato alla radiazione, dopo di che l’interessato potrà ricorrere contro la sentenza. L’altra sera, subito dopo essere usciti dalla sede dell’ordine né l’interessato né i suoi legali hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Del medico no-vax convinto che ilsomministrato ai pazienti contenga veleni, si era parlato in una puntata del programma “Le Iene“ del 6 febbraio scorso, ma anche nella trasmissione di Radio Roma del 20 novembre 2023.