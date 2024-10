Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, parla Attilio Tesser

(Di venerdì 18 ottobre 2024), ex giocatore deled ex allenatore (anche) di Cagliari e Novara, è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo-Il Tempo’. “Se mi aspettavo la rinascita di Di Lorenzo? Sì, perché non si può dimenticare un calciatore che ha avuto annate incredibili. Si è perso lo scorso anno come si è perso tutto il. Poi le polemiche e i malesseri incidono sulla testa di tutti, compreso Di Lorenzo. È tornato sé stesso. È tornato il giocatore forte e responsabile che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Bene per ile per la Nazionale italiana. Raspadori uno ‘spreco’ nella squadra partenopea? Spreco no, perché una squadra che vuole essere competitiva deve avere una rosa all’altezza. Non sono mai sprechi ma potenzialità che un allenatore ha il piacere di avere e di gestire”.