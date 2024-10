Quotidiano.net - Il Film festival premia il talento di Liliana Cavani

(Di venerdì 18 ottobre 2024)protagonista della 23ª edizione del Reggio, che si terrà dal 4 al 10 novembre. L’evento, dislocato nella provincia di Reggio Emilia e che vede in selezione più di cento cortometraggi internazionali, si suddivide in tre sezioni. Errori, per i corti che trattano il tema nelle sue diverse accezioni, Family, il raccoglitore dei corti per bambini e famiglie, Spazio Libero che raggruppa i lavori non vincolati da un unico filo conduttore. La regista (nella foto) aprirà l’evento il 4 novembre a Cavriago per ricevere la targa Zavattini e salirà sul palco per dialogare con il pubblico. A seguire, verrà proiettato il suoL’ordine del tempo, che racconta di un gruppo di amici che si ritrova a discutere di vita e legami familiari mentre un asteroide minaccia di schiantarsi sulla Terra.