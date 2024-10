Hamas, 'il gruppo non può essere eliminato' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un alto responsabile di Hamas ha affermato che il gruppo palestinese "non può essere eliminato" con l'uccisione dei suoi leader, ma non ha confermato la morte di Yahya Sinwar. "Hamas è un movimento di liberazione guidato da persone che cercano libertà e dignità, e questo non può essere eliminato", ha detto all'Afp Basem Naim, membro senior dell'ufficio politico di Hamas. Quotidiano.net - Hamas, 'il gruppo non può essere eliminato' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un alto responsabile diha affermato che ilpalestinese "non può" con l'uccisione dei suoi leader, ma non ha confermato la morte di Yahya Sinwar. "è un movimento di liberazione guidato da persone che cercano libertà e dignità, e questo non può", ha detto all'Afp Basem Naim, membro senior dell'ufficio politico di

