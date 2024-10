Grande Fratello 2024, Shaila Gatta confessa alle ragazze di Non è la Rai: “Javier, mi fa stare bene, mi accoglie ed ascolta» | Video Mediaset (Di venerdì 18 ottobre 2024) Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello 2024 è sempre più “cotta” di Javier Martinez. La ex velina di Striscia La Notizia confessa alle ragazze di Non è la Rai: «Javier, mi fa stare bene, mi accoglie ed ascolta». Shaila Gatta e Javier Martinez: la prima coppia del Grande Fratello 2024? Cupido ha sganciato la prima freccia al Grande Fratello 2024. Dopo settimane di tira e molla ed indecisioni, Shaila Gatta ha fatto la sua scelta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La ballerina ha deciso di approfondire la conoscenza con Javier e in giardino confessa alle ragazze di Non è la Rai di provare delle forti emozioni verso il giocatore di pallavolo. «Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle» – racconta Shaila. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Shaila Gatta confessa alle ragazze di Non è la Rai: “Javier, mi fa stare bene, mi accoglie ed ascolta» | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)nella casa delè sempre più “cotta” diMartinez. La ex velina di Striscia La Notiziadi Non è la Rai: «, mi fa, mied».Martinez: la prima coppia del? Cupido ha sganciato la prima freccia al. Dopo settimane di tira e molla ed indecisioni,ha fatto la sua scelta tra Lorenzo Spolverato eMartinez. La brina ha deciso di approfondire la conoscenza cone in giardinodi Non è la Rai di provare delle forti emozioni verso il giocatore di pallavolo. «Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle» – racconta

