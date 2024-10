Governo all’attacco dei giudici dopo l’ordinanza che smaschera il progetto Albania: “Ci mettono bastoni fra le ruote” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgia Meloni è infuriata dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti detenuti in Albania: "Penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al Governo", ha detto in punto stampa a Beirut. Fanpage.it - Governo all’attacco dei giudici dopo l’ordinanza che smaschera il progetto Albania: “Ci mettono bastoni fra le ruote” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgia Meloni è infuriatala decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti detenuti in: "Penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al", ha detto in punto stampa a Beirut.

