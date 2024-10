'E fu sera e fu mattina'. Lo sguardo sul mondo di Valter Bernardeschi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - “L’arte non imita la natura. Ne estende il processo”. Citando Tommaso d’Aquino, Valentina Zucchi, responsabile scientifico del Museo di Palazzo Medici Riccardi, offre una chiave di lettura appropriata per “leggere” la mostra ‘E fu sera e fu mattina' del fotografo Valter Bernardeschi, in corso nelle Sale Fabiani e è aperta fino al 7 gennaio 2025. L’esposizione esplora la bellezza e la fragilità della natura ed è promossa dalla Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Museo Geo Bruschi, l'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino e l'Associazione culturale Kairos. L’esposizione è frutto di un progetto di Giovanni Passaniti con Mus.e. Lanazione.it - 'E fu sera e fu mattina'. Lo sguardo sul mondo di Valter Bernardeschi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - “L’arte non imita la natura. Ne estende il processo”. Citando Tommaso d’Aquino, Valentina Zucchi, responsabile scientifico del Museo di Palazzo Medici Riccardi, offre una chiave di lettura appropriata per “leggere” la mostra ‘E fue fu' del fotografo, in corso nelle Sale Fabiani e è aperta fino al 7 gennaio 2025. L’esposizione esplora la bellezza e la fragilità della natura ed è promossa dalla Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Museo Geo Bruschi, l'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino e l'Associazione culturale Kairos. L’esposizione è frutto di un progetto di Giovanni Passaniti con Mus.e.

