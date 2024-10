Due milioni di famiglie in povertà assoluta (Di venerdì 18 ottobre 2024) povertà assoluta, le famiglie e le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile nel 2023 si sono confermate per l’Istat in una quota stabile, che è comunque assai significativa: 2,2 milioni di famiglie (l’8,4% del totale) e quasi 5,7 milioni di cittadini, il 9,7% di tutti quelli del nostro Due milioni di famiglie in povertà assoluta L'Identità. Lidentita.it - Due milioni di famiglie in povertà assoluta Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), lee le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile nel 2023 si sono confermate per l’Istat in una quota stabile, che è comunque assai significativa: 2,2di(l’8,4% del totale) e quasi 5,7di cittadini, il 9,7% di tutti quelli del nostro DuediinL'Identità.

