Ilgiorno.it - Dal Pd solidarietà alla Bystronic e ai 150 lavoratori a rischio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lae quei 150 posti a: anche il Partito Democratico esprimeal personale degli stabilimenti di San Giuliano e Pieve Emanuele, destinatichiusura. "Siamo profondamente preoccupati per le sorti dei 150che rischiano il posto a causa di una decisione inaccettabile da parte dei vertici di", dicono i Dem, con un riferimentoscelta della multinazionale svizzera, specializzata nella produzione di macchinari per l’automazione industriale, di cessare l’attività nei due siti di San Giuliano e Pieve. "Ora è necessario un impegno immediato e diretto anche da parte dell’istituzione locale, affinché intraprenda tutte le azioni in suo potere per scongiurare la chiusura, aprendo un confronto coi vertici aziendali". Martedì itorneranno a manifestare il loro dissenso in Regione Lombardia.