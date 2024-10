Conte: «Spiace per l’infortunio di Lobotka, ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza presentando il match contro l’Empoli ed ha parlato dell’infortunio di Lobotka e come lo sostituirà Conte su Lobotka «La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente diSpiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti, al tempo stesso sarà l’occasione per vedere Gilmour, l’ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti, siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c’è sicuramente uno forte, diSpiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie». Ilnapolista.it - Conte: «Spiace per l’infortunio di Lobotka, ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato in conferenza presentando il match contro l’Empoli ed ha parlato deldie come losu«La sosta ci ha portato dei problemi,è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente diperché si stava esprimendo a livelli molto alti, al tempo stesso sarà l’occasione per vedere, l’ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti, siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c’è sicuramente uno forte, di, speriamo recuperi quanto prima, ma grandein Billy che dà garanzie».

