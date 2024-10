Inter-news.it - Ciarravano: «Roma-Inter? Più affidabilità in una coppia, garanzia!»

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha parlato della partita tra, in programma domenica sera alle 20.45. Il giornalista si è concentrato su un reparto in particolare. CONFRONTO – Paolo, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sulle due coppie offensive di: «Sono abituati a giocare insieme da qualche tempo e Lautaro Martinez non ha fatto vedere ancora il suo volto migliore, Thuram già sì. Ma è unache dà sicurezza, Lautaro è una bomba ad orologeria, sbaglierà qualche partita ma non sbaglierà la partita. Funziona bene la, sanno farecon tutti gli attaccanti. Dall’altro lato, c’è una sicurezza perché Dovbyk è uno che segna ogni anno. Però gli manca il partner ideale perché Soulé sta patendo qualche difficoltà e Dybala allo stesso tempo non lo abbiamo visto con regolarità, ad oggi la Thu-La può dare ovviamente un’altra».