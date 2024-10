‘Chi l’ha visto’ ritrova in Francia 16enne Anastasia scomparsa a settembre (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli inviati di 'Chi l'ha visto?', Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato Anastasia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio i primi giorni di settembre. La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città Viareggio. Gli inviati l’hanno incontrata in Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli inviati di 'Chi l'ha visto?', Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hannoto, la ragazza di 16 annida Viareggio i primi giorni di. La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città Viareggio. Gli inviatinno incontrata in

Anastasia è in Francia. Era scomparsa a Viareggio - è la sorella dell’influencer Micol Ronchi - La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. . Gli inviati l’hanno incontrata […] The post Anastasia è in Francia. Era scomparsa a Viareggio, è la sorella dell’influencer Micol Ronchi appeared first on L'Identità. Gli inviati Rai della trasmissione “Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato in ... (Lidentita.it)

Ritrovata Anastasia : la giovane scomparsa da Viareggio è stata trovata in Francia - La reazione della famiglia e dei telespettatori La notizia del ritrovamento ha suscitato un’onda di sollievo tra i familiari e i sostenitori di Anastasia. La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha dedicato diversi segmenti alla sua scomparsa, chiedendo aiuto al pubblico. La questione della sicurezza giovanile Il caso di Anastasia solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e il benessere dei ... (Gaeta.it)

Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni - segnalazione a Chi l’ha visto : “Vista con un uomo - dov’era” - Federica Sciarelli è tornata mercoledì 16 ottobre con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Durante la puntata è arrivata una telefonata che ha segnalato la presenza di Anastasia a Parigi. La ragazza ha sempre il sorriso non la ho mai vista imbronciata, ha un berretto di lana che le lascia scoperti gli occhi, non sembra sia una ragazza che sta male, spero possa rassicurarla, non voglio darle ... (Caffeinamagazine.it)