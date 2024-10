Gqitalia.it - Che canzoni mettono le squadre di calcio allo stadio per creare l'atmosfera giusta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Diavolo, e non poteva essere altrimenti, entra sulle note di Symphaty For The Devil dei Rolling Stones, la Juventus ondeggia sui ritmi underground torinesi, l’Inter omaggia i suoi tifosi blasonati, da Vasco a Ligabue, Roma e Napoli entrano in contatto musicale con giocatori e tifoseria. Oltre agli inni, vero marchio sonoro dell’identità delledi, la musica negli stadi delle big di serie A ha sempre avuto un valore simbolico e rituale in grado diun legame viscerale tra il campo e gli spalti. Le playlist che accompagnano i riscaldamenti prepartita, quando si sale sulle tribune o sulle gradinate, si scalda la voce, si sorseggia una birra mentre la tensione cresce, portano con sé più di una storia: raccontano del rapporto unico, inscindibile, tra il team e la città , promuovono scene musicali, seguono le hit di tendenza, diventano sottofondo per cori da brivido.