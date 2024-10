Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Luka Jovic ai saluti: ma resta in Serie A. La squadra

(Di venerdì 18 ottobre 2024), il centravanti serboè fuori dai piani di Paulo Fonseca: ma il suo futuro può essere inè fuori dai piani di Paulo Fonseca e molto probabilmente a gennaio lascerà il club di via Aldo Rossi per trovare una nuova avventura. Avventura che potrebbe essere ancora nel nostro campionato. Sì, perché secondo quanto riportato da Leggo nella sua edizione romana, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino l’attaccante serbo. La via d’uscita per l’ex Real Madrid potrebbe, infatti, essere proprio la Roma, che sta cercando un vice-Dovbyk con esperienza internazionale. Il serbo è, quindi, una grande occasione per il club giallorosso, visto che ilnon si opporrà sicuramente alla cessione. Nelle prime sei uscite in serie A del Diavolo, infatti, l’attaccante ha disputato solamente 15 minuti (nella gara contro il Lecce).