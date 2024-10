Bullismo a scuola, i consigli dell’esperta ai genitori: “Mettere da parte la rabbia e capire con i figli come possiamo aiutarli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Bullismo nelle scuole è una piaga e, come dimostra il suicidio di un quindicenne di Senigallia, può comportare consgeuenze gravissime. Giovanna Pini, pedagogista e presidente di Bulli Stop, ha spiegato a Fanpage.it le caratteristiche del fenomeno e come i genitori possono intervenire per salvaguardare la salute mentale e fisica dei propri figli. Fanpage.it - Bullismo a scuola, i consigli dell’esperta ai genitori: “Mettere da parte la rabbia e capire con i figli come possiamo aiutarli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilnelle scuole è una piaga e,dimostra il suicidio di un quindicenne di Senigallia, può comportare consgeuenze gravissime. Giovanna Pini, pedagogista e presidente di Bulli Stop, ha spiegato a Fanpage.it le caratteristiche del fenomeno epossono intervenire per salvaguardare la salute mentale e fisica dei propri

Le fotografie di Taisia Fedele che raccontano il bullismo e come vincerlo - Nelle tante fotografie che ha scattato nel corso di questi anni ha immortalato, quasi incastonato, quelle emozioni che per tanto tempo ha tenuto nascoste. Taisia Fedele è una giovane donna, di soli 26 anni, che attraverso l’arte sta combattendo il bullismo. Vittima da adolescente di... (Frosinonetoday.it)

Leonardo - suicida a 15 anni per il bullismo. Il dolore di mamma e papà : “Come si può arrivare a tanto?” - Erano separati da molto ma tra di loro hanno un buon rapporto, si stanno sostenendo a vicenda nella tragedia”. comAtti di bullismo vero e proprio a scuola che potrebbero essere alla base della tragedia avvenuta nelle scorse ore a Montignano, frazione di Senigallia, non lontano da Ancona. Sul caso sono in corso approfondimenti anche da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, come ha ... (Notizie.com)

Senigallia - il suicidio di Leonardo : «Non possiamo più trattare il bullismo come un problema marginale» - Tutto è cominciato un paio di mesi fa, quando il quindicenne, che aveva cambiato scuola, veniva deriso per i suoi modi gentili: i compagni lo circondavano per pizzicarlo e fargli male. Domenica si è allontanato da casa. (Vanityfair.it)