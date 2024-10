Napolipiu.com - Bruno Fernandes siparietto con McTominay: “Hai conquistato Napoli”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I due ex compagni al Manchester United, si scambiano simpatici messaggi sui social L’amore per il calcio supera i confini e i colori delle maglie, e questa volta a dimostrarlo sono Scott, protagonisti di un simpaticosocial. I due, che hanno condiviso anni di battaglie fianco a fianco con la maglia del Manchester United, si sono ritrovati lo scorso 15 ottobre in campo da avversari nella sfida Scozia-Portogallo valida per la Nations League, ma il loro legame resta forte, come dimostrano le parole del portoghese su Instagram.ha voluto omaggiare il suo vecchio compagno scozzese, pubblicando una storia su Instagram in cui mostrava con orgoglio la maglia delricevuta in regalo. Una dedica che non è passata inosservata: «, il nome che hail cuore di».