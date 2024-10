Briatore e l’educazione di suo figlio: “Scuola multilingue e multiculturale. Così avrà una apertura mentale accelerata e una maggiore consapevolezza dei problemi veri” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Durante la trasmissione "Questioni di Stile" su Rai2, condotta dall'ex moglie Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore ha esposto la sua visione sull'educazione del figlio quattordicenne, descrivendo un approccio che mira a una maturazione accelerata del ragazzo. L'articolo Briatore e l’educazione di suo figlio: “Scuola multilingue e multiculturale. Così avrà una apertura mentale accelerata e una maggiore consapevolezza dei problemi veri” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Durante la trasmissione "Questioni di Stile" su Rai2, condotta dall'ex moglie Elisabetta Gregoraci, Flavioha esposto la sua visione sull'educazione delquattordicenne, descrivendo un approccio che mira a una maturazionedel ragazzo. L'articolodi suo: “unae unadei” .

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mandano il figlio in collegio : lacrime e commozione - Elisabetta Gragoraci in lacrime all’idea di staccarsi dal figlio, Nathan Falco. Il figlio 14enne della showgirl e di Flavio Briatore […] Continua a leggere Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mandano il figlio in collegio: lacrime e commozione su Perizona.it . (Perizona.it)

Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci inizia il collegio in Svizzera : la retta è da capogiro - La partenza è stata immortalata sui social dai genitori, comprensibilmente emozionati per un nuovo capitolo della vita del figlio quattordicenne. “Qui i ragazzi vengono formati per il successo” si legge nella presentazione dell’istituto sul sito. . Durante la settimana invece ci toccava la polenta con le castagne. (Tpi.it)

“Figlio…”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - lacrime per Nathan Falco : “Momento difficile” - 000 euro, a seconda del programma scolastico e delle attività extracurriculari scelte. Con il suo ingresso al Collège du Léman, Nathan Falco Briatore inizia così un nuovo capitolo della sua vita, sotto lo sguardo attento e affettuoso dei suoi genitori, che continueranno a sostenerlo nel suo percorso di crescita e formazione. (Tuttivip.it)